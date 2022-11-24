​Фернандеш: Критика помогает Роналду

Криштиану Роналду столкнулся с критикой после скандального интервью, в котором он разнёс «Манчестер Юнайтед». На днях звёздный форвард стал свободным агентом – его контракт с «красными дьяволами» был расторгнут.

В первой игре на чемпионате мира против Ганы Роналду забил гол, а сборная Португалии победила со счётом 3:2. После игры на вопрос о Криштиану ответил хавбек Бруну Фернандеш.

«Я думаю, что Криштиану нравится работать под критикой со стороны. Я молюсь, чтобы вы все продолжали это делать. Когда вы, ребята, делаете это, он выжимает лучшее из себя», - сказал Фернандеш журналистам.