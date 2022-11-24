​Роналду шокировала ужасная ошибка вратаря сборной Португалии

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии обыграла Гану со счётом 3:2. На последних секундах африканская команда имела шанс сравнять счёт. Страж ворот португальской команды Диогу Кошта допустил ужасную ошибку. Он сбросил мяч из рук себе в ноги чуть на ход, не заметив, что сзади находится игрок сборной Ганы. Иньяки Уильямс мог наказать голкипера, но он поскользнулся, что помогло португальцам отбиться.

Режиссёры телетрансляции показали на повторе реакцию Криштиану Роналду на эту ситуацию. Заменённый в конце игры звёздный португалец был буквально шокирован.

Во втором туре группового этапа сборная Португалии сыграет против Уругвая.