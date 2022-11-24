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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Роналду шокировала ужасная ошибка вратаря сборной Португалии

24 Ноября 2022 • 21:03 Комментировать (2)
Португалия
3:2
Гана
окончен

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии обыграла Гану со счётом 3:2. На последних секундах африканская команда имела шанс сравнять счёт. Страж ворот португальской команды Диогу Кошта допустил ужасную ошибку. Он сбросил мяч из рук себе в ноги чуть на ход, не заметив, что сзади находится игрок сборной Ганы. Иньяки Уильямс мог наказать голкипера, но он поскользнулся, что помогло португальцам отбиться.

Режиссёры телетрансляции показали на повторе реакцию Криштиану Роналду на эту ситуацию. Заменённый в конце игры звёздный португалец был буквально шокирован.

Во втором туре группового этапа сборная Португалии сыграет против Уругвая.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Диогу Кошта
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Комментарии (2)
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Cruyff
24 Ноября 2022 в 21:23
это был финт Аршавина
Alex1972
24 Ноября 2022 в 21:19
Шок ещё впереди... Хе.
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