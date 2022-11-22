Агент: «Я не уверен, что сейчас Роналду в порядке»

Футбольный агент Паулу Барбоза в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» оценил перспективы нападающего Криштиану Роналду на чемпионате мира – 2022.

«Криштиану почти 38 лет. В последний раз он принимал участие в официальном матче 6 ноября. Кроме того, не проходил предсезонку. Я не уверен, что сейчас он в порядке», - передает слова агента российское СМИ.

Сборная Португалии стартует на чемпионате мира в Катаре поединком против Ганы. Встреча состоится в четверг, 24 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Сегодня, 22 ноября, было объявлено о том, что «Манчестер Юнайтед» досрочно расторг трудовое соглашение с Роналду.