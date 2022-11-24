Роналду может стать игроком клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может стать игроком саудовского клуба из Эр-Рияда «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее португальский футболист перешёл в статус свободного агента. Это произошло после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон.

Также ранее в этом месяце Роналду сообщил, что летом отказался от переезда в Саудовскую Аравию за 305 миллионов фунтов стерлингов.

Сегодня португальский спортсмен открыл счёт голам на чемпионате мира – 2022 в Катаре, забив сборной Ганы с пенальти. Итоговый результат – 3:2 в пользу команды великого футболиста.