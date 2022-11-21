Роналду рассказал о жертвах ради победы на чемпионате мира

Лидер португальской сборной Криштиану Роналду рассказал, на что он готов пойти ради выигрыша чемпионата мира.

«Если бы мне сказали, что Португалия выиграет чемпионат мира, и я не забью ни одного гола, я бы подписал это, клянусь», — заявил один из лучших футболистов в истории, чьи слова приводит A Bola.

Напомним, что на групповой стадии катарского мундиаля португальская команда встретится с Уругваем, Южной Кореей и Ганой. Для Роналду предстоящий чемпионат мира станет пятым в профессиональной карьере. Лучшим достижением для Криштиану на крупнейшем футбольном турнире является четвёртое место в 2006 году.