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​Пресс-конференция Роналду получилась очень короткой – что сказал португалец

24 Ноября 2022 • 22:57 Комментировать
Португалия
3:2
Гана
окончен

После победы над Ганой (3:2) в первом матче на чемпионате мира лидер сборной Португалии Криштиану Роналду пообщался с журналистами считанные минуты. Об этом в своём телеграм-канале рассказывает журналист Игорь Рабинер, который побывал на мероприятии.

Роналду отделался стандартными в целом фразами о радости от победы и гордости от установленного им рекорда.

Криштиану ответил только на один вопрос, который задал журналист из Африки. Вопрос касался «трудной недели» - на днях португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Эта глава окончена, сейчас я могу помочь сборной, а всё остальное не имеет никакого значения», - сказал Роналду, после чего ушёл, передаёт Рабинер.

Рабинер отметил, что журналисты в конференц-зале принялись разбираться с регламентом на предмет того, должен ли был Криштиану Роналду ответить хотя бы на несколько вопросов вместо одного.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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