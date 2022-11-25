Журналист Абреу – о питании Роналду во время матча: «Это была жевательная резинка»

Португальский журналист Франсиско Абреу раскрыл, чем именно подкрепился нападающий Криштиану Роналду во время матча с Ганой (3:2).
«Это была жевательная резинка. Нет, это определённо была просто жвачка», - приводит слова журналиста Expressen.
Напомним, ранее сообщалось, что Роналду достал еду из трусов во время матча.
Во время самого поединка же великому футболисту удалось отличиться не только подобным образом, но и по-спортивному. Его гол с пенальти положил начало первой победе национальной команды Португалии на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Произошло это событие на 65-й минуте встречи.
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