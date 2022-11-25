Журналист Абреу – о питании Роналду во время матча: «Это была жевательная резинка»

Португальский журналист Франсиско Абреу раскрыл, чем именно подкрепился нападающий Криштиану Роналду во время матча с Ганой (3:2).

«Это была жевательная резинка. Нет, это определённо была просто жвачка», - приводит слова журналиста Expressen.

Напомним, ранее сообщалось, что ​Роналду достал еду из трусов во время матча.

Во время самого поединка же великому футболисту удалось отличиться не только подобным образом, но и по-спортивному. Его гол с пенальти положил начало первой победе национальной команды Португалии на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Произошло это событие на 65-й минуте встречи.