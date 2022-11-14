Гана: как сборная выступит на чемпионате мира в Катаре

Сборная Ганы начнёт своё участие в чемпионате мира по футболу 24 ноября матчем против Португалии. О шансах африканцев - в нашем материале.

История выступлений сборной Ганы на чемпионатах мира

Сборная Ганы долгое время была загадкой Африки. Впервые на чемпионат мира команда смогла пробиться лишь в 2006 году, хотя к тому моменту успела четыре раза выиграть Кубок Африки и трижды проиграть в финале турнира. В 2006-м ганцы сразу вышли из группы, но уступили в 1/8. Через четыре года случилась драма. В матче четвертьфинала Суарес в конце овертайма рукой вынес мяч из ворот, но реализовать пенальти не удалось, а в серии одиннадцатиметровых южноамериканцы были сильнее. В 2014-м Гана из группы не вышла.

Кто попал в группу со сборной Ганы на чемпионате мира

Пожалуй, сборная Ганы попала в группу, из которой выйти невозможно. Опередить кого-то из пары Португалия и Уругвай будет слишком сложно. Да и Южная Корея подарком точно не будет.

Как выступит и какое место займёт сборная Ганы на чемпионате мира

Кажется, что потолком сборной Ганы может быть выход из группы. Не факт, что и этого получится добиться. При этом второе место в группе Н, скорее всего, выведет на Бразилию.

Состав сборной Ганы

Вратари: Абдул Манаф Нурудин («Эйпен»), Ибрахим Данлад («Асанте Котоко»), Лоуренс Ати-Зиджи («Санкт-Галлен»).

Защитники: Денис Одои («Брюгге»), Тарик Лэмпти («Брайтон»), Алиду Сейду («Клермон»), Дэниел Амарти («Лестер»), Джозеф Айду («Сельта»), Александер Джику («Страсбур»), Мохамед Салису («Саутгемптон»), Баба Рахман («Рединг»), Гидеон Менса («Осер»).

Полузащитники: Андре Айю («Аль-Садд»), Томас Парти («Арсенал» Лондон), Элиша Овусу («Гент»), Салис Абдул Самед («Ланс»), Мохаммед Кудус («Аякс»), Даниэль-Кофи Кьере («Фрайбург»).

Нападающие: Дэниел Африйе («Хартс оф Оук»), Камал Сова («Брюгге»), Абдул Иссааку («Спортинг» Лиссабон), Осман Букари («Црвена Звезда»), Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао), Антуан Семеньо («Бристоль Сити»), Джордан Айю («Кристал Пэлас»), Камалдин Сулемана («Ренн»).

Главные потери сборной Ганы перед чемпионатом мира

У сборной Ганы нет потерь накануне чемпионата мира. Жаль, что в итоговую заявку не попал форвард «Рубина» из ФНЛ Джоэль Фамейе. Также можно отметить отсутствие опытного защитника Джонатана Менса. Не едет на чемпионат мира и Мубарака Вакасо.

Расписание матчей сборной Ганы

24 ноября в 19:00 – Португалия – Гана;

28 ноября в 16:00 – Южная Корея – Гана;

2 декабря в 18:00 – Гана – Уругвай.

Какие шансы сборной Ганы победить на чемпионате мира – прогноз

Уж до победы на чемпионате мира сборной Ганы слишком далеко. Африканской команде не хватает достаточного количества звёзд, чтобы мечтать о таком успехе.

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Капитан сборной Ганы

Братья Айю всё ещё выступают за сборную, а Андре носит капитанскую повязку. Кстати, для него чемпионат мира в некотором роде станет домашним. С 2021 года он защищает цвета катарского «Аль-Садда».

Айю мог бы выступать за другую сборну – Франция активно его приглашала. Форвард посещал тренировочные лагеря юношеской команды, но отклонил предложение даже молодёжки. Айю хотел защищать цвета Ганы и дождался приглашения. В 2010-м и 2014-м он принимал участие на чемпионатах мира и даже забивал голы.

Главный тренер сборной Ганы

Отто Аддо родился в Германии и там провёл всю карьеру. Лучше всего он известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию», с которой побеждал в Бундеслиге и проигрывал в финале Кубка УЕФА. Большую часть тренерской карьеры он также провёл в Германии в разных ролях. После неудачного Кубка Африки-2021 Аддо стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Ганы, обыграл Нигерию и избавился от приставки «и.о.».

Где смотреть матчи сборной Ганы на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на веб-сайте LiveResult.Ru.