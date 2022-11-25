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​«Подарки от судей»: Тренер Ганы саркастически поздравил Роналду

25 Ноября 2022 • 12:16 Комментировать
Португалия
3:2
Гана
окончен

В четверг сборная Ганы проиграла Португалии в первом туре группового этапа чемпионата мира со счётом 2:3. Первый гол португальцы забили со спорного пенальти, который заработал и реализовал Криштиану Роналду. После игры комментарий дал главный тренер Ганы Отто Аддо.

«Мы могли набрать очко. Нашим игрокам чётко показывали жёлтые карточки, но некоторые игроки сборной Португалии тоже должны были их перед собой увидеть.

Когда Португалия забила, всё изменилось. Думаю, судья принял неправильное решение в моменте с пенальти.

Гол Роналду? Если кто-то забивает, я его поздравляю. Поздравляю… с особыми подарками от судей», - слова Аддо приводит The Sun.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Ганы Отто Аддо
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