Барбоза: «Потенциал сборной Португалии выше, если она не играет только на Роналду»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о перспективах сборной Португалии на чемпионате мира – 2022, который проходит в Катаре.

«Потенциал сборной Португалии выше, если она не играет только на Роналду. Если в Катаре наша команда будет зависеть только от него, ни к чему хорошему это не приведет», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

Сборная Португалии стартует на чемпионате мира поединком против команды Ганы. Встреча состоится в четверг, 24 ноября. В другом матче этого квартета сыграют сборные Уругвая и Южной Кореи.

Мундиаль завершится 18 декабря.