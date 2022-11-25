Дасаев рассказал, почему считает Роналду великим

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о рекордном достижении португальца Криштиану Роналду, забившего гол на пятом подряд чемпионате мира. КриРо помог Португалии одолеть сборную Ганы со счетом 3:2 в первом туре групповой стадии мундиаля.

«Роналду - великий. Вы посмотрите на него: в таком возрасте еще играет на высоком уровне и забивает голы. Только за это его можно назвать великим. К тому же установил новый рекорд», - передает слова Дасаева издание «Чемпионат».

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии померяется силами с командой Уругвая. Поединок состоится в понедельник, 28 ноября.