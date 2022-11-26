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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Хаманн: «Это не тот Роналду, что был раньше»

26 Ноября 2022 • 02:14 Комментировать
Португалия
3:2
Гана
окончен

Известный в прошлом немецкий полузащитник Дитмар Хаманн высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в поединке против команды Ганы (3:2) на чемпионате мира – 2022. В этой встрече 37-летний форвард отметился голом с пенальти.

«Это не тот Криштиану, что был раньше. Может ли он в своем нынешнем состоянии быть полезен сборной Португалии? Как мне показалось, Роналду не успевает за действиями партнеров, он отстает минимум на метр. Однако в воздухе он по-прежнему полезен и может забить», - передает слова Хаманна таблоид Daily Mail.

Во втором туре Португалия встретится с Уругваем. Матч состоится в понедельник, 28 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Дитмар Хаманн
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