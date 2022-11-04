Сборная Ганы опубликовала расширенную заявку на ЧМ-2022

В социальных сетях сборной Ганы появилась официальная расширенная заявка национальной команды на катарский чемпионат мира.

Главный тренер команды Отто Аддо выбрал 55 футболистов, среди которых нашлось место всем звёздам текущего поколения. В число игроков попали как натурализованные недавно игроки, так и лидеры команды на предыдущих мундиалях. Томас Парти, Иньяки Уильямс, Андре Айю, Тарик Лэмпти, Мохаммед Кудус и Джордан Айю получают отличный шанс проявить себя на главном старте четырёхлетия.

Напомним, что на групповой стадии мундиаля «чёрным звёздам» предстоит встретиться с Португалией, Уругваем и Южной Кореей. ЧМ-2022 стартует уже 20 ноября с игры хозяев против Эквадора.

