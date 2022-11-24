Круговой поделился мыслями о будущем Роналду после ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился своими мыслями касательно будущего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Не думаю, что Роналду завершит карьеру в сборной, если Португалия выиграет ЧМ-2022. А что будет, если проиграют? Будет дальше играть до следующего чемпионата мира?» - приводит слова Кругового «Чемпионат».

Португальский форвард, которого многие футбольные эксперты признают одним из лучших игроков в истории, сегодня забил свой первый гол на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Его команде удалось одержать победу над сборной Ганы со счётом 3:2, Роналду открыл счёт в матче точным ударом с одиннадцатиметровой отметки.