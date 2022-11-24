​Сборная Португалии выиграла первый матч на чемпионате мира впервые с 2006 года

Сборная Португалии стартовала на чемпионате мира с победы. В четверг вечером команда Фернанду Сантуша переиграла Гану со счётом 3:2.

В прошлый раз сборная Португалии выигрывала стартовый матч на мундиале ещё в 2006 году. Тогда португальцы в первом туре в группе обыграли Анголу со счётом 1:0. В итоге на том турнире Португалия заняла 4-е место, проиграв Франции в полуфинале (0:1) и Германии в игре за бронзу (1:3).

В 2010 году сборная Португалии в первом матче на чемпионате мира сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром (0:0). В 2014 году в первой игре мундиаля «европейские бразильцы» были разгромлены Германией (0:4). А в 2018 году в России в стартовой игре чемпионата мира Португалия разошлась миром с Испанией (3:3).