Ловчев — о пенальти в игре Португалии: «Нужно было всех повеселить, вот и дали такой пенальти»

Бывший игрок сборной СССР и столичного «Спартака» Евгений Ловчев высказался о пенальти, назначенном в игре Португалии и Ганы на ЧМ-2022.

«Нужно было повеселить всех и вся, вот и дали такой пенальти. Если бы в нашей студии сидели сейчас поигравшие в футбол эксперты, они сказали бы, что пенальти там не было», — цитирует участника чемпионата мира - 1970 «Матч ТВ».

Напомним, что скандальный одиннадцатиметровый был успешно выполнен Криштиану Роналду, который смог отличиться на пятом мундиале в своей карьере. Португалия обыграла Гану со счётом 3:2 и вышла на первую строчку в группе Н, которая также представлена Уругваем и Южной Кореей.