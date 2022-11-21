Роналду высказался о ситуации с Фернандешем

Форвард сборной Португалии и «МЮ» Криштиану Роналду рассказал о взаимоотношениях с одноклубником и партнером по национальной команде Бруну Фернандешем.

«Ситуация с Фернандешем? На ЧМ иногда случаются такие моменты. Я поинтересовался, на чем он прибыл в Катар, поскольку его самолет отменили. У нас отличные отношения. В сборной великолепная атмосфера. Не нужно спрашивать других игроков о Криштиану Роналду, лучше обсудите с ними мундиаль», - передает слова 37-летнего форварда Record.

В первом матче на чемпионате мира сборная Португалии встретится с командой Ганы. Поединок состоится в четверг, 24 ноября.