Роналду — о победе Португалии над Нигерией: Это была отличная проверка на прочность

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу своей национальной команды в товарищеском матче над Нигерией (4:0). Отметим, что сам футболист пропустил встречу из-за проблем со здоровьем.

Роналду написал в социальной сети, что эта игра стала хорошей проверкой на прочность, команда показала свою индивидуальность, демонстрируя свои способности.

В первом туре грядущего чемпионата мира Португалия встретится с Ганой, матч пройдет 24 ноября, начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Помимо этого, команда Роналду сыграет против сборной Уругвая и Южной Кореи.