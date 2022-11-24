​Гол Роналду в ворота Ганы не засчитали

Для сборной Португалии чемпионат мира начался с матча против Ганы. По ходу первого тайма звёздный форвард Криштиану Роналду вышел слева на вратаря и отправил мяч в сетку. Впрочем, арбитр дал свисток, зафиксировав нарушение правил в атаке. Фол действительно был – Роналду явно оттолкнул защитника. При этом капитан «европейских бразильцев» выразил возмущение из-за свистка, махнув рукой.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между сборными Португалии и Ганы можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

В группе Н вместе со сборными Португалии и Ганы выступают Уругвай и Южная Корея.