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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Колыванов — о матче Португалия - Гана: Игра была примерно равная

25 Ноября 2022 • 19:30 Комментировать
Португалия
3:2
Гана
окончен

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал победу сборной Португалии над Ганой (3:2) в матче 1-го тура чемпионата мира – 2022.  

«Сражались обе команды. Просто чуть поудачливее оказалась Португалия. Ну чуть-чуть португальцы лучше в этом матче были. Но у них есть хорошие исполнители, которые могут реализовать моменты», — цитирует Колыванова Rusfootball.

По словам эксперта, когда счет стал равным, ему показалось, что Гана может одержать победу, но потом случились две грубейшие ошибки в обороне.

Во втором туре чемпионата мира Португалия проведет матч против Уругвая, а Гана сыграет с Южной Кореей, обе встречи пройдут 28 ноября.
 

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