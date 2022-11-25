Колыванов — о матче Португалия - Гана: Игра была примерно равная

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал победу сборной Португалии над Ганой (3:2) в матче 1-го тура чемпионата мира – 2022.

«Сражались обе команды. Просто чуть поудачливее оказалась Португалия. Ну чуть-чуть португальцы лучше в этом матче были. Но у них есть хорошие исполнители, которые могут реализовать моменты», — цитирует Колыванова Rusfootball.

По словам эксперта, когда счет стал равным, ему показалось, что Гана может одержать победу, но потом случились две грубейшие ошибки в обороне.

Во втором туре чемпионата мира Португалия проведет матч против Уругвая, а Гана сыграет с Южной Кореей, обе встречи пройдут 28 ноября.

