​Майк Дин: «Пенальти на Роналду должны были отменить»

Завершивший карьеру известный арбитр Майк Дин прокомментировал момент, по итогам которого Криштиану Роналду заработал пенальти в матче Португалия – Гана.

«Мне нравится поддерживать судей в их решениях. Но поддерживать такие решения нельзя. Пенальти должен был быть отменён. Единственное объяснение, которое у меня есть, заключается в том, что ВАР неправильно показывал ракурсы из-за технических сбоев. Такое иногда случается в Англии», - сказал Дин в эфире beIN Sports.

Ранее главный тренер сборной Ганы Отто Аддо заявил, что арбитр назначил пенальти только из-за Криштиану Роналду.

Напомним, что сборная Португалии обыграла Гану со счётом 3:2.