Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Луис Фелипе Сколари назвал главное качество Роналду

20 Ноября 2022 • 11:38 Комментировать (2)
Португалия
...
Гана
1 1.37 X 4.60 2 10.00
24.11 19:00

Бывший главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари поделился мнением о своём экс-подопечном Криштиану Роналду, который примет участие в предстоящем чемпионате мира.  

Бразильский специалист назвал главное качество португальского нападающего, позволившее ему добиться успеха, а также выразил надежду на то, что 37-летнему футболисту удастся завершить карьеру на самом высоком уровне.

«Я помню юношу, который играл у меня в 2003 году, он был очень требователен к себе, и это помогало ему становиться лучше с каждым днём. Я думаю, сейчас, в конце карьеры, он ещё может дать шанс Португалии в Катаре», — цитирует Сколари официальный сайт ФИФА.

Напомним, что мундиаль пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом этапе турнира сборной Португалии предстоит встретиться с командами Уругвая, Южной Кореи и Ганы.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Луис Фелипе Сколари
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПОРТУГАЛИЯ ГАНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
20 Ноября 2022 в 13:06
главное качество Роналду - эгоизм...
ARTUR
20 Ноября 2022 в 13:13
и ботекс
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.11.22 в 19:00
Катар Катар
Эквадор Эквадор
3.45 3.40 2.18
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Ноября
13:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гнабри рассказал о состоянии Мюллера перед ЧМ-2022
13:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ришарлисон: «Приложим все силы, чтобы выиграть ЧМ»
13:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Бразилии высказался о ЧМ-2022
12:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хомуха: «На чемпионате мира выстрелить могут Бразилия с Аргентиной» 1
11:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Левандовски назвал свою мечту на ЧМ-2022
11:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Луис Фелипе Сколари назвал главное качество Роналду 2
11:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бент: «Саутгейт должен уйти из сборной Англии после ЧМ-2022»
11:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пулишич: «Сборная США будет бороться за победу на ЧМ-2022» 2
11:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Петржела: «Россия вышла бы в плей-офф чемпионата мира» 2
10:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Деменко: «Россия могла бы побороться на чемпионате мира» 2
10:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь назвал цель Нидерландов на ЧМ-2022
10:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бальде — о вызове в сборную Испании: «Я до сих пор не могу поверить»
10:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сорокин – о работе в Катаре: «Это стратегическое консультирование по основным важным вопросам по подготовке к ЧМ»
10:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Родриго поддержал Бензема
10:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Венгер: «ЧМ-2022 - последний шанс Месси и Роналду» 1
Все новости
Рекомендуем