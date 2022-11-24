​Матч Уругвай – Южная Корея прошёл без попаданий в створ ворот

На прошлом чемпионате мира, который принимала Россия, только один матч завершился со счётом 0:0. Мундиаль в Катаре в этом плане уже серьёзно превзошёл (со знаком минус) российский – в 4 из 14 прошедших матчей фиксировалась нулевая ничья.

Завершившийся в четверг матч сборных Уругвая и Южной Кореи не подарил зрителям даже ударов в створ. Согласно данным на официальном сайте ФИФА, уругвайцы и корейцы в рамку не попадали. Всего игроки Уругвая нанесли 10 ударов в направлении ворот, а игроки Южной Кореи – 6.

Во втором матче группы Н будут играть сборные Португалии и Ганы. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.