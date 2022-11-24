​Игрок Ганы забил Португалии и спародировал Роналду

Концовка матча первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Португалии и Ганы получается горячей. На 88-й минуте при счёте 2:1 в пользу своей команды главный тренер португальской сборной Фернанду Сантуш решил заменить звёздного Криштиану Роналду. Сразу после этого сборная Ганы забила второй гол. Точный удар головой с близкой дистанции нанёс Осман Букари.

После гола Осман Букари спародировал Криштиану Роналду, отпраздновав гол точно так же, как это всегда делает звёздный португалец.

Следить за матчем Португалия – Гана можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.