Роналду назвал топ-5 фаворитов ЧМ-2022, не включив Португалию

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, какие команды считает фаворитами чемпионата мира – 2022, стартовавшего в Катаре.

«Кого я считаю фаворитами турнира? Это Бразилия, Франция, Германия, Испания и Аргентина. У этих команд самые большие шансы на успех. Он смотрятся предпочтительнее на фоне других участников. Но Португалия уже доказывала, что способна удивлять», - передает слова 37-летнего звездного голеадора газета Marca.

Сборная Португалии стартует на мундиале матчем против Ганы. Встреча состоится в четверг, 24 ноября. Затем подопечные Фернанду Сантуша сыграют против Уругвая и Южной Кореи.

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