​Касильяс считает, что Роналду может выстрелить на чемпионате мира

Криштиану Роналду в сезоне 2022/2023 смотрелся неважно на фоне своих проблем в «Манчестер Юнайтед». На чемпионате мира в Катаре звёздный португальский форвард может выстрелить. Так считает известный в прошлом голкипер Икер Касильяс.

«Люди ведут себя так, будто Криштиану Роналду приехал в Катар в качестве туриста. Люди сбрасывают его со счетов из-за случившегося в «Манчестер Юнайтед», забывая, что он делал раньше. Я всегда хотел, чтобы Роналду был в моей команде. У Криштиану ещё достаточно энергии, чтобы играть на самом высоком уровне», - слова Касильяса приводит TyC Sports.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Португалии сыграет с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.