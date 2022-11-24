​Роналду – в основе сборной Португалии на первый матч на чемпионате мира

В четверг вечером сборная Португалии начнёт путь на чемпионате мира – 2022. Команда Фернанду Сантуша в первом туре группового этапа сыграет против Ганы.

Португальская национальная команда выйдет на поле в таком составе: Диогу Кошта – Канселу, Рубен Диаш, Данилу, Геррейру, Невеш, Отавио, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Фелиш, Роналду.

Стартовый свисток в матче между сборными Португалии и Ганы прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В первом матче группы Н сборные Уругвая и Южной Кореи разошлись миром – 0:0.