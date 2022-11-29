Мостовой – о матче Португалия - Гана: «Если с VAR дают такие пенальти, значит люди не разбираются в футболе»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о пенальти, назначенном в ворота команды Ганы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Если с VAR дают такие пенальти, значит люди не разбираются в футболе — ни главный судья, ни те, кто сидят на проверке», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

Специалист заявил, что в данном случае вновь совершенно уместно поднимается вопрос трактовок эпизодов.

Главной проблемой эксперт назвал отсутствие игровой практики у абсолютного большинства футбольных арбитров, в связи с чем им приходится принимать решения согласно специализированной литературе.