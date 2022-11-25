​Тренер Ганы: «Судья назначил пенальти, потому что это был Роналду»

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо возмущён решением арбитра назначить пенальти на Криштиану Роналду в игре против Португалии. Одиннадцатиметровый действительно был спорным – с некоторых ракурсов казалось, что защитник успел выбить мяч перед контактом по инерции.

«Пенальти не было, и все это видели. Его назначили, потому что это был Роналду», - сказал Аддо журналистам.

Напомним, что сборная Ганы проиграла Португалии в первом туре группового этапа чемпионата мира со счётом 2:3. Теперь команда Отто Аддо будет готовиться к игре против Южной Кореи.

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