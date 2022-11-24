Данни оценил шансы Португалии на ЧМ-2022

Экс-футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни высказался относительно перспектив сборной Португалии на чемпионате мира – 2022.

«Верю, что сборная Португалии выиграет ЧМ. У нас хорошие шансы. Да, это будет не так просто - на чемпионате мира все сборные сильные, но я уверен, что Португалия добьётся успеха», - передает слова Данни издание «РБ Спорт».

Португалия стартует на мундиале в Катаре поединком против команды Ганы. Поединок подопечных Фернанду Сантуша против представителя Африки состоится сегодня, 24 ноября. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.