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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Данни оценил шансы Португалии на ЧМ-2022

24 Ноября 2022 • 15:52 Комментировать
Португалия
...
Гана
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Через 1 ч. 25 мин.

Экс-футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни высказался относительно перспектив сборной Португалии на чемпионате мира – 2022.

«Верю, что сборная Португалии выиграет ЧМ. У нас хорошие шансы. Да, это будет не так просто - на чемпионате мира все сборные сильные, но я уверен, что Португалия добьётся успеха», - передает слова Данни издание «РБ Спорт».

Португалия стартует на мундиале в Катаре поединком против команды Ганы. Поединок подопечных Фернанду Сантуша против представителя Африки состоится сегодня, 24 ноября. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.

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ПОРТУГАЛИЯ ГАНА
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