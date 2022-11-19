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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Данни назвал победителя ЧМ-2022

19 Ноября 2022 • 18:49 Комментировать
Португалия
...
Гана
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24.11 19:00

Бывший капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни предсказал победителя катарского чемпионата мира.

«Считаю, что победителем мундиаля будет Португалия! Конечно, Франция, Бразилия, Аргентина и Германия тоже будут фаворитами», — заявил экс-футболист португальской национальной команды в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Данни рассказал, что не принял решение о поездке в Катар.

Напомним, что в составе иберийцев полузащитник выступал на чемпионате мира в Южной Африке в 2010 году. На предстоящем турнире Португалию на групповой стадии ждут соперники в лице Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Мигель Данни Чм-2022
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ПОРТУГАЛИЯ ГАНА
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