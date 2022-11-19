Данни назвал победителя ЧМ-2022

Бывший капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни предсказал победителя катарского чемпионата мира.

«Считаю, что победителем мундиаля будет Португалия! Конечно, Франция, Бразилия, Аргентина и Германия тоже будут фаворитами», — заявил экс-футболист португальской национальной команды в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Данни рассказал, что не принял решение о поездке в Катар.

Напомним, что в составе иберийцев полузащитник выступал на чемпионате мира в Южной Африке в 2010 году. На предстоящем турнире Португалию на групповой стадии ждут соперники в лице Ганы, Уругвая и Южной Кореи.