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Сантуш готов вернуть Рафу Силву в сборную Португалии

04 Ноября 2022 • 22:02 Комментировать
Португалия
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Гана
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24.11 19:00

Наставник португальской национальной команды Фернанду Сантуш готов вернуть вингера «Бенфики» Рафу Силву в сборную.

По данным SportTV, специалист готов приветствовать возвращение лидера местного гранда, который в нынешней кампании стал автором 11 голов во всех состязаниях.

Отметим, что в сентябре Рафа принял решение завершить выступления на международном уровне, пролетев мимо предварительной заявки национальной команды на катарский мундиаль. Финальный список игроков, отобранных Фернанду Сантушем, будет обнародован 10 ноября.

Напомним, что Силва становился в составе Португалии чемпионом Европы и победителем первого розыгрыша Лиги наций УЕФА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Фернанду Сантуш Чм-2022 Рафа Силва
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ПОРТУГАЛИЯ ГАНА
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