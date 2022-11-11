Леау гордится приглашением в сборную Португалии

Португальский нападающий «Милана» Рафаэль Леау наслаждается приглашением в сборную своей страны, он сможет сыграть на чемпионате мира в Катаре. Для Леау это будет первый турнир подобного размаха, что подтверждает его прогресс. Он поделился своими чувствами в социальной сети.

- Вне всяких сомнений, это момент гордости для меня и для моей семьи. Я впервые смогу представить свою страну на таком уровне, в турнире, в котором мечтают принять участие все без исключения игроки, - написал португальский нападающий.

Чемпионат мира начнется 20 ноября в Катаре, свой первый матч португальцы проведут 24 ноября против Ганы.