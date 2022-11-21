Игроков сборной Ганы перепугали пожарные сирены

Сборная Ганы еще не сыграла даже свой первый матч на чемпионате мира, однако дела ее уже идут наперекосяк. Сперва африканцы забыли свои футболки дома, а теперь, как стало известно, игроков немало перепугал инцидент с пожарной тревогой в отеле, в котором остановилась команда.

Правда, потом оказалось, что тревога была ложной, после чего постояльцам позволили вернуться в свои комнаты. Все это украло у игроков африканской команды примерно 45 минут ценного времени. Не самая приятная ситуация еще до первой игры.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная Ганы проведет 24 ноября против португальцев.