Игроков сборной Ганы перепугали пожарные сирены

Сборная Ганы еще не сыграла даже свой первый матч на чемпионате мира, однако дела ее уже идут наперекосяк. Сперва африканцы забыли свои футболки дома, а теперь, как стало известно, игроков немало перепугал инцидент с пожарной тревогой в отеле, в котором остановилась команда.
Правда, потом оказалось, что тревога была ложной, после чего постояльцам позволили вернуться в свои комнаты. Все это украло у игроков африканской команды примерно 45 минут ценного времени. Не самая приятная ситуация еще до первой игры.
Свой первый матч на чемпионате мира сборная Ганы проведет 24 ноября против португальцев.
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