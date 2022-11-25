Симеоне: «ЧМ – идеальный турнир для таких игроков, как Фелиш»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от игры Жоау Фелиша в составе сборной Португалии.

Португальцы начали выступление на чемпионате мира с победы над Ганой (3:2), а форвард «матрасников» записал себе в актив забитый мяч.

«Я внимательно следил за ним. Думаю, чемпионат мира – идеальный турнир для таких футболистов: здесь мало матчей, и зрители быстро влюбляются в красоту, которую показывают индивидуально одарённые игроки. Он проявил лучшие качества, играя именно так, как требовалось команде. Его вклад был очень ощутимым», – цитирует Marca рулевого «Атлетико».