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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналду высказался о заявке сборной Португалии на ЧМ-2022

10 Ноября 2022 • 21:15 Комментировать
Португалия
...
Гана
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24.11 19:00

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал заявку национальной команды на предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре.

Звездный форвард написал в социальной сети, что Португалия в очередной раз готова продемонстрировать свои способности, Фернанду Сантуш вызвал 26 футболистов, которые поведут сборную вперед.

Сборная Португалии начнет турнир матчем против сборной Ганы, который состоится 24 ноября, стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени. Помимо этого, в группе H Португалия сыграет с национальными командами Уругвая и Южной Кореи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Фернанду Сантуш
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ПОРТУГАЛИЯ ГАНА
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