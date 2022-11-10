Роналду высказался о заявке сборной Португалии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал заявку национальной команды на предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре.

Звездный форвард написал в социальной сети, что Португалия в очередной раз готова продемонстрировать свои способности, Фернанду Сантуш вызвал 26 футболистов, которые поведут сборную вперед.

Сборная Португалии начнет турнир матчем против сборной Ганы, который состоится 24 ноября, стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени. Помимо этого, в группе H Португалия сыграет с национальными командами Уругвая и Южной Кореи.