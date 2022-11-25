​Букари объяснил, почему отпраздновал гол как Роналду

Игрок сборной Ганы Осман Букари повторил празднование Криштиану Роналду, когда забил гол в ворота сборной Португалии. Звёздный португалец даже потребовал для африканца жёлтую карточку за это действие. Букари в социальных сетях высказался об этой ситуации.

«Я заметил комментарии о том, что своим празднованием я проявил неуважение к Роналду. Это неверно. Меня просто переполняли эмоции от гола за свою страну в дебютном матче на чемпионате мира, поэтому я так отпраздновал. Моё воспитание не позволило бы мне проявлять неуважение к старшим, не говоря уже об одном из моих кумиров», - написал Букари.

Напомним, что сборная Ганы проиграла Португалии в четверг вечером с результатом 2:3. Во втором туре «чёрные звёзды» будут играть против Южной Кореи.