​Роналду забил гол со спорного пенальти, который он сам заработал

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии играет против Ганы. В средине второго тайма звёздный Криштиану Роналду заработал пенальти. Решение о назначении одиннадцатиметрового удара получилось спорным. С определённых ракурсов показалось, что защитник Мохаммед Салису успел сыграть в мяч до контакта. Впрочем, ВАР не пригласил Исмаила Эльфата к монитору, то есть явной и очевидной ошибки усмотрено не было.

Сам Криштиану Роналду и реализовал пенальти. Сборная Португалии повела в счёте – 1:0.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Португалия – Гана можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.