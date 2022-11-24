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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Роналду просил жёлтую карточку для игрока Ганы за повторение его празднования гола

24 Ноября 2022 • 21:21 Комментировать (5)
Португалия
3:2
Гана
окончен

Сборная Португалии начала путь на чемпионате мира – 2022 с победы над Ганой со счётом 3:2. Автором второго гола африканской команды стал Осман Букари. Поразив ворота португальской сборной, Букари повторил празднование Криштиану Роналду. К тому моменту звёздный португальский форвард находился на скамейке – его заменили на 88-й минуте.

Судя по появившимся кадрам, Криштиану Роналду после повторения его празднования гола требовал для Османа Букари жёлтую карточку. Об этом говорит характерный жест, который продемонстрировал португалец.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Португалии проведёт 28 ноября – против Уругвая.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Ганы Осман Букари
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Комментарии (5)
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Alex1972
24 Ноября 2022 в 21:24
И здесь эта падла недовольна... Хе...
Sergey999
24 Ноября 2022 в 21:56
Зато ты падла довольная, в очке спрятался и сидишь)
ilinoize
24 Ноября 2022 в 22:51
Какой день рыдает, как с*чка
ЮвиК
24 Ноября 2022 в 21:24
из разряда "Диего Симеоне звонил просил красную для Роналду за повторение его празднования"...
ilinoize
24 Ноября 2022 в 22:52
Ну ЕФ старается ради Алоха и его щенков. Они порталу движ делают
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