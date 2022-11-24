​Роналду просил жёлтую карточку для игрока Ганы за повторение его празднования гола

Сборная Португалии начала путь на чемпионате мира – 2022 с победы над Ганой со счётом 3:2. Автором второго гола африканской команды стал Осман Букари. Поразив ворота португальской сборной, Букари повторил празднование Криштиану Роналду. К тому моменту звёздный португальский форвард находился на скамейке – его заменили на 88-й минуте.

Судя по появившимся кадрам, Криштиану Роналду после повторения его празднования гола требовал для Османа Букари жёлтую карточку. Об этом говорит характерный жест, который продемонстрировал португалец.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Португалии проведёт 28 ноября – против Уругвая.