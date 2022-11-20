Роналду посвятил пост старту ЧМ-2022

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду разместил в социальных сетях пост перед стартом на чемпионате мира – 2022.

«Высокая энергия, хорошие ощущения, полная приверженность и концентрация, которую мы проявляем в каждом вызове. Фокус, вера и воля! Где бы мы ни были. Португалия навсегда», - написал 37-летний звездный бомбардир.

Первый поединок на мундиале сборная Португалии проведет против национальной команды Ганы. Подопечные Фернанду Сантуша встретятся с представителями Африки в четверг, 24 ноября, начало - 19:00 мск. Также в этом квартете сыграют сборные Уругвая и Южной Кореи.