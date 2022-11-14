Данилу Перейра: «Роналду — футболист, который привлекает внимание»

Хавбек португальской национальной команды Данилу Перейра высказался о роли форварда «селесао» Криштиану Роналду.

«Критика всегда будет, потому что Криштиану — футболист, который привлекает внимание. О нём говорят постоянно. Роналду — самый сильный игрок сборной, поэтому нормально, что он получает наибольшее внимание», — заявил полузащитник «Пари Сен-Жермен», чьи слова цитирует пресс-служба ФИФА. По заверению игрока, сборная выступает ради побед, а не ради персоны своего капитана.

Напомним, что на предстоящем турнире чемпионы Европы - 2016 встретятся в группе с Уругваем, Южной Кореей и Ганой.