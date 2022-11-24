Леау прокомментировал свой первый гол за сборную Португалии

Форвард португальской национальной команды Рафаэл Леау прокомментировал свой первый гол за сборную в игре ЧМ-2022 против Ганы.

«Я давно этого ждал. Но еще важнее, что смог помочь команде. Самое главное — это победа», — приводит слова звезды «Милана» издание A Bola. Леау отметил, что его команда полностью владела инициативой и хорошо сыграла в атаке, однако глупые ошибки добавили нервозности в конце поединка.

Напомним, что Рафаэл отличился в концовке встречи, забив третий гол в ворота африканской команды. Португалия выиграла со счётом 3:2, выйдя на первое место в своей группе.