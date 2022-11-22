Роналду оценил свою готовность к чемпионату мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своей готовности к чемпионату мира – 2022.

«Я полностью восстановился и готов к матчам мундиаля. Португалия хочет показать свое лучшее выступление и достичь поставленной цели. Это особенный турнир. Мир останавливается, чтобы наблюдать за ним. Всем интересно смотреть за тем, что здесь происходит», - передает слова 37-летнего футболиста Marca.

Португалия попала в одну группу со сборными Ганы, Южной Кореи и Уругвая. В первом туре групповой стадии чемпионата мира команда Фернанду Сантуша встретится с представителем Африки.