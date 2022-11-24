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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Рабинер показал фото недовольного Роналду фото

24 Ноября 2022 • 22:51 Комментировать (1)
Португалия
3:2
Гана
окончен

Сборная Португалии в четверг вечером обыграла Гану в первом туре группового этапа чемпионата мира со счётом 3:2. Авторами голов в составе «европейских бразильцев» стали Криштиану Роналду, Жоау Фелиш и Рафаэл Леау.

После игры звёздный Криштиану Роналду дал пресс-конференцию. Журналист Игорь Рабинер показал фотографию португальского форварда в своём телеграм-канале. Судя по фото, Роналду явно чем-то недоволен.

 

Напомним, что в конце игры Криштиану Роналду просил жёлтую карточку для футболиста сборной Ганы Османа Букари. Последний отметил свой гол точно так же, как это обычно делает Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (1)
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Alex1972
24 Ноября 2022 в 23:04
Точно похож на Гешу .. Хе..
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