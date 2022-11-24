Сборная Португалии в четверг вечером обыграла Гану в первом туре группового этапа чемпионата мира со счётом 3:2. Авторами голов в составе «европейских бразильцев» стали Криштиану Роналду, Жоау Фелиш и Рафаэл Леау.

После игры звёздный Криштиану Роналду дал пресс-конференцию. Журналист Игорь Рабинер показал фотографию португальского форварда в своём телеграм-канале. Судя по фото, Роналду явно чем-то недоволен.

Напомним, что в конце игры Криштиану Роналду просил жёлтую карточку для футболиста сборной Ганы Османа Букари. Последний отметил свой гол точно так же, как это обычно делает Роналду.