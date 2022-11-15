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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Португалия: как сборная выступит на чемпионате мира

15 Ноября 2022 • 08:39 Комментировать (1)
Португалия
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Гана
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24.11 19:00

Сборная Португалии начнёт выступление на чемпионате мира 24 ноября. Рассказываем о том, чего ждать от португальцев на чемпионате мира.

История выступлений сборной Португалии на чемпионатах мира

История Португалии на чемпионатах мира довольно короткая. До 2002 года южане только дважды пробивались на мундиаль. В 1966-м Эйсебио с компанией заняли третье место, а в 1986-м вылетели после группового этапа. С 2002-го же португальцы мундиали не пропускают. В 2006-м было четвёртое место, в 2010-м и 2018-м вылет на стадии 1/8, в 2002-м и 2014-м – вылет из группы.

Кто попал в группу со сборной Португалии на чемпионате мира

Сборная Португалия должна выходить из группы. Хотя Гана и Южная Корея могут дать бой, европейцы вместе с Уругваем должны выходить. Правда, очень важно занимать первое место в группе, чтобы в 1/8 не «влететь» под Бразилию.

Как выступит и какое место займёт сборная Португалии на чемпионате мира

Очень многое зависит от выступления на групповом этапе. Если Португалия займёт первое место, то команда может дойти далеко. Если же уже в 1/8 финала соперником станет Бразилия, то будет сложно. Правда, Португалия в любом случае – один из фаворитов турнира.

Состав сборной Португалии

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Патрисиу («Рома») Жозе Са («Вулверхэмптон»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба - «Манчестер Сити»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Антониу Силва («Бенфика»), Пепе («Порту»), Нуну Мендеш, Данилу Перейра (оба - «ПСЖ»).

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (оба - «Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавио («Порту»), Витинья («ПСЖ»), Вильям Карвалью («Бетис»).

Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико» Мадрид), Рикарду Орта («Брага»), Рафаэл Леау («Милан»).

Главные потери сборной Португалии перед чемпионатом мира

Потеря Диогу Жоты уменьшила атакующий потенциал сборной Португалии. Нападающий «Ливерпуля» нужен был Фернанду Сантушу для вариативности, но травма лишила форварда каких-либо шансов отправиться в Катар.

При этом Сантуш сам отказался от услуг следующих игроков, не включив их в заявку: Мариу Руй, Седрик Соареш, Нельсон Семеду, Жоау Моутинью, Ренату Саншеш, Педру Нету, Гонсалу Гуэдеш.

Расписание матчей сборной Португалии

24 ноября в 19:00 – Португалия – Гана;

28 ноября в 22:00 – Португалия – Уругвай;

2 декабря в 18:00 – Южная Корея – Португалия.

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Какие шансы сборной Португалии победить на чемпионате мира – прогноз

Шансы у Португалии точно есть. У страны выросло потрясающее поколение, которое способно на самые большие свершения. По прогнозам некоторых ИИ, Португалия должна доходить до финала. Пожалуй, из всех европейских команд именно южане выглядят самым цельным коллективом.

Капитан сборной Португалии

Повязка в сборной принадлежит легенде. Криштиану Роналду выиграл всё что можно, кроме чемпионата мира. Куча побед в Лиге чемпионов, множество «Золотых мячей», рекорд мира по количеству голов за сборную страны. В национальной команде он испытал разочарование от проигранного домашнего финала Евро-2004, но в 2016-м победил, огорчив новых хозяев турнира – французов. Сам Роналду в том решающем матче из-за травмы выбыл по ходу первого тайма, но на скамейке вёл себя как лидер и капитан, подсказывая и помогая партнёрам. Для идеальной карьеры Роналду не хватает только одной победы. За ней он и едет в Катар.

Главный тренер сборной Португалии

Фернанду Сантуш – герой Португалии. Он работал во всех топ-клубах, пробовал свои силы в чемпионате Греции, но главная веха в его карьере – это работа в сборной. В 2016-м Португалия выиграла чемпионат Европы впервые в своей истории. Через год была бронза на Кубке конфедераций, а в 2019-м ещё и победа в Лиге наций УЕФА. Остался последний недостающий трофей в его коллекции, после чего 68-летний специалист сможет спокойно уйти на пенсию.

Где смотреть матчи сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на LiveResult.Ru.

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ПОРТУГАЛИЯ ГАНА
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Комментарии (1)
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Zenituwka
15 Ноября 2022 в 09:11
Не понимаю почему Португальцам выписывают такие авансы, почему в них так верят? Не вижу их даже в первой пятерке претендентов на кубок мира. Скажем даже так, я больше верю что они не выйдут из группы чем то что они возьмут ЧМ.
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