Колосков сравнил Роналду с Пеле, Марадоной и Месси

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление Роналду в стартовом матче чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Специалист считает, что для того, чтобы считаться великим футболистом, португальскому нападающему вовсе необязательно было ставить рекорд, а именно – забивать на пятом чемпионате мира подряд.

«Он штучный футболист, который войдёт в историю наравне с такими, как Пеле, Марадона, Месси. Эти игроки - маяки футбола», - цитирует Колоскова «Чемпионат».

Также футбольный деятель считает, что Роналду добился такого большого успеха не только благодаря своему таланту, но и благодаря тому образу жизни, который он ведёт.