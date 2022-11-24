​Фелиш и Леау быстро забили, Португалия уверенно лидирует

В четверг вечером сборные Португалии и Ганы проводят матч первого тура группового этапа чемпионата мира. На гол Криштиану Роналду с пенальти «чёрные звёзды» быстро ответили результативным ударом Андре Айю. Впрочем, в скором времени португальцы организовали друг за другом два гола, обеспечив себе комфортное преимущество в счёте.

Сначала выход на вратаря реализовал Жоау Фелиш, а затем – Рафаэл Леау. В обоих случаях португальцы действовали на грани офсайда.

Следить за концовкой матча Португалия – Гана во всех подробностях можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.