Аленичев рассказал, кого будет поддерживать на ЧМ-2022

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, за какую сборную он будет болеть на чемпионате мира – 2022.

«Симпатии, в отсутствие команды Валеры Карпина, будут на стороне Португалии. Да, понимаю, что шансы на итоговый успех у «красно-зеленых» невысоки — есть более достойные претенденты на титул», — цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт считает, что Португалия точно выйдет из своей группы, несмотря на ситуацию вокруг Криштиану Роналду.

В первом туре чемпионата мира сборная Португалии сыграет с Ганой, встреча состоится 24 ноября в 19:00 по московскому времени.