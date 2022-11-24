​Роналду стал третьим игроком в иерархии самого молодого и самого возрастного автора мяча сборной на ЧМ

В своем первом матче в рамках начавшегося в Катаре чемпионата мира сборная Ганы проиграла со счетом 2:3 португальской сборной. Счет в этой игре открыл Криштиану Роналду, заработавший и реализовавший не самый очевидный пенальти.

Как выяснилось, Роналду стал одновременно как самым молодым, так и самым возрастным автором гола за свою сборную в рамках чемпионата мира. В целом же, в истории турнира есть еще лишь двое игроков, которые также удерживают оба этих полюса. Это датчанин Микаэль Лаудруп, забивавший за Данию сперва в 1986, а затем в 1998, а также хорват Ивица Олич, который отличался в 2002 году, а затем в 2014.