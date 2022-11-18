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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Миланские студенты подарили футболки сборной Ганы

18 Ноября 2022 • 05:47 Комментировать
Португалия
...
Гана
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24.11 19:00

Со сборной Ганы, которая готовится к чемпионату мира в Катаре, случился неприятный, но вполне характерный для африканских команд случай - отправившись на чемпионат мира, она забыла дома... свои футболки. И успеют ли их доставить к первому матчу, пока что неясно. Сборная Ганы сыграет свою первую игру на Мундиале 24 ноября.

Ну а пока что на помощь поспешили студенты из Миланского университета, которые подарили сборной Ганы 30 стилизованных под мотивы страны футболок, которые уже отправлены в Катар из Италии.

- Дорогие друзья из Ганы, это наш подарок вам, больше не забывайте свои футболки дома, - посылка сопровождается таким письмом, сообщает ITASportPress. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ганы
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ПОРТУГАЛИЯ ГАНА
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