Миланские студенты подарили футболки сборной Ганы

Со сборной Ганы, которая готовится к чемпионату мира в Катаре, случился неприятный, но вполне характерный для африканских команд случай - отправившись на чемпионат мира, она забыла дома... свои футболки. И успеют ли их доставить к первому матчу, пока что неясно. Сборная Ганы сыграет свою первую игру на Мундиале 24 ноября.

Ну а пока что на помощь поспешили студенты из Миланского университета, которые подарили сборной Ганы 30 стилизованных под мотивы страны футболок, которые уже отправлены в Катар из Италии.

- Дорогие друзья из Ганы, это наш подарок вам, больше не забывайте свои футболки дома, - посылка сопровождается таким письмом, сообщает ITASportPress.